Neben den beiden „Pop-up-Impfstraßen“ in der Gablitzer Glashalle und der Turnhalle in der Pressbaumer Volksschule wird es diese Woche eine weitere Impfmöglichkeit in der Region geben: Der Impfbus macht am Freitag, 20. August, von 15 bis 18 Uhr Halt in Purkersdorf. Geimpft wird am Vorplatz der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

„Das ist eine tolle Aktion für alle, die sich kurzfristig dazu entschließen, sich impfen zu lassen“, sagt Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler über den Impfbus und setzt fort: „Man konnte sich beim Land melden, das haben wir getan. Es freut uns, dass der Impfbus kommenden Freitag bei uns in Purkersdorf bei der Feuerwehr Halt macht.“

Bis zu 500 Impfungen pro Impfbus

Geimpft wird das Vakzin von BioNTech/Pfizer. Impfen lassen können sich alle Personen ab 12 Jahren, mitzubringen sind E-Card, Lichtbildausweis, Impfpass (soweit vorhanden und eine Eintragung gewünscht wird) sowie Aufklärungs- und Dokumentationsbogen. Pro Impfbus können bis zu 500 Impfungen verabreicht werden.

Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, hat außerdem am Samstag, 21. und Sonntag, 22. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Pressbaumer Volksschule die Möglichkeit zur Impfung. In der „Pop-up-Impfstraße“ wird das Vakzin Spikevax von Moderna verabreicht.

Die „Pop-up-Impfstraße“ in Pressbaum ist aber nicht die einzige in der Region. Wie berichtet wird es in der Gablitzer Glashalle am Mittwoch, 25. und Donnerstag, 26. August, eine gemeinsame „Pop-up-Impfstraße“ der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ geben. Geimpft wird von am Mittwoch von 7 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag von 13 bis 19 Uhr.

„Mit unserer ersten „Wir 5 im Wienerwald“-Impfstraße waren wir eine der ersten im Land und haben dazu nur positive Rückmeldungen aus unserer Bevölkerung erhalten. Mit dieser neuen Initiative richten wir uns vor allem an die jungen Leute in der Region. Wir wollen allen so einfach und unbürokratisch wie möglich zu einer Impfung zu verhelfen“, hofft der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech auf möglichst viel Zuspruch.

Purkersdorfs Bürgermeister Steinbichler kündigt zudem an, weitere „Pop-up-Impfstraßen“ in Purkersdorf für die Bevölkerung anbieten zu wollen. Genaueres ist derzeit noch Inhalt von Gesprächen. „Dazu muss ich zuerst mit Wolfgang Uhrmann vom Roten Kreuz reden, was möglich ist und wo eine Impfstraße Sinn ergibt“, erklärt der Stadtchef.