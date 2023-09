„BrimBorium“ für die Bäume in Unterpurkersdorf

Mit zahlreichen Aktionen setzen sich die Bahnhofsfrauen für eine sinnvolle Nutzung des Areals des Bahnhofes Unterpurkersdorf ein. Am vergangenen Sonntag organisierten sie das erste Österreichische BahnhofsBaumBrimBorium ÖBBBB. Die Bahnhofsfrauen strickten ein „Kleid“ für einen Baum, damit wollen sie ein Zeichen gegen einen möglich geplanten Park & Ride-Parkplatz setzen, der nur unnötig Boden versiegeln würde. „Das Kleid ist ein Statement an die Vernunft der Planerinnen und Planer und an die Natur“, so Bahnhofsfrau Renate Schnee.

Für die Veranstaltung wurde sogar der Beatles-Song „Let it be!“ in „Losst's eam steh'!“ umgetextet. Außerdem wurde der neue Betonübergang als Catwalk für eine Modenschau unter dem Motto „Hommage an die Bäume“ genutzt. „Die Bahnhofsfrauen- und männer defilierten in einer Prozession mit dem Publikum unter Trommelwirbel zum Bahnhofsbaum“, erzählt Renate Schnee, die sich auch darüber freut, dass 70 Personen am spontanen Fest zu Ehren der Bäume teilnahmen. „Das Bahnhofsgebäude eignet sich hervorragend als kultureller Treffpunkt. Purkersdorf ist um einen spannenden kulturellen Aspekt reicher“, ist Schnee überzeugt.