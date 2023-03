Purkersdorf: Studentenverbindung spendet für Kinderkrankenpflege

„Kinder sind unser wichtigstes Gut und verdienen aus diesem Grund die bestmögliche Pflege, besonders wenn sie krank sind“, sagt K.Ö.St.V. Austria Purkersdorf Obmann Clemens Groher. Aus diesem Grund hat die Studentenverbindung Geld gesammelt und an die Kinderkrankenpflege MOKI gespendet. Insgesamt sind bei der landesweiten Spendenaktion 4.400 Euro zusammengekommen. Der niederösterreichische Landesverband des Mittelschüler-Kartell-Verbandes (MKV) hatte diese Aktion gestartet.

Mit diesem Beitrag könne die mobile Krankenpflege Kindern in Niederösterreich die Chance einer umfassenden medizinischen Pflege bieten. Die Organisation MOKI sorgt für die Pflege von Frühgeborenen, chronisch kranken, beeinträchtigten und sterbenden Kindern und Jugendlichen in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld. Durch diese Unterstützung werde nicht nur vielen Familien Last abgenommen, sondern verringert auch die stationären Aufenthalte.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.