Wer sich ganz ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das nächste Woche in Pressbaum erledigen. Am Samstag, 21. August und am Sonntag, 22. August, gibt es im Turnsaal der Volksschule von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich die erste Teil-Impfung abzuholen.

Geimpft wird – solange der Vorrat reicht – mit dem Impfstoff von Moderna. „Mit einer Vollimmunisierungsrate von 60 Prozent liegt Pressbaum nicht nur in Niederösterreich, sondern auch bundesweit im Spitzenfeld. In enger Zusammenarbeit mit dem Land NÖ ist es uns nun möglich an den Erfolg unserer Impfstraßen vom Frühjahr und den Erfolg unserer laufend stark nachgefragten Teststraßen anzuschließen“, freut sich Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

Die zweite Teil-Impfung gibt es dann für alle Erst-Geimpften am 11. und 12. September, von 10 bis 17 Uhr, in der Zweigstelle der Apotheke, Hauptstraße 67. Die Impfung ist für alle ab dem 12. Lebensjahr möglich.

Die Stadt bittet aber besonders die jüngere Generation, das Angebot wahrzunehmen. „Wir möchten an dieser Stelle vor allem unsere jüngeren Mitbürger bis 30 Jahre aufrufen, diese Möglichkeit zu nutzen, um sich unkompliziert und unbürokratisch voll zu immunisieren“, so Schmidl-Haberleitner, der auf NÖN-Anfrage informiert, dass zusätzlich zu den bereits fixierten Impfterminen auch der Impfbus des Landes in Pressbaum Halt machen wird.

Wie die NÖN berichtet, werden die niederschwelligen Impf-Aktionen vom Land in die Gemeinden ausgeweitet. Eine solche Aktion findet auch am 25. und 26. August in der Gablitzer Glashalle statt. Bei den Impf-Aktionen sind nur die E-Card, ein Ausweis, der Impfpass und ein ausgefüllter Aufklärungsbogen mitzunehmen.