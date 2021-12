Purkersdorfs Weihnachts-Gewinnspiel läuft weiter

Da der traditionelle Purkersdorfer Adventmarkt am Hauptplatz nicht stattfinden konnte, startete die Aktive Wirtschaft Purkersdorf mit Unterstützung der Stadt vor Kurzem ein Weihnachts-Gewinnspiel.

Wer in Purkersdorf einkauft oder einen Gastro-Betrieb unterstützt, kann die Rechnung einschicken und bei einer wöchentlichen Verlosung von 1.000 Euro mitspielen. Eigentlich war vorgesehen, dass alle Gewerbetreibenden in Purkersdorf bei der Aktion mitmachen.

Durch den Lockdown fallen aber jetzt manche Unternehmer, wie zum Beispiel körpernahe Dienstleister, weg. Das Weihnachts-Gewinnspiel soll aber wie geplant stattfinden, sagt Bürgermeister Stefan Steinbichler: „Fast alle Gewerbetreibenden beteiligen sich mit Click&Collect.“

Also gilt nach wie vor: Wer im Ort einkauft oder sich von einem Lokal ein Essen mit nach Hause nimmt, kann die Rechnung einschicken und nimmt automatisch an der Verlosung teil. „Die E-Mail-Adresse für die Rechnung lautet einkauf@purkersdorf.at“, so Elise Madl von der Stadtgemeinde. Die erste Verlosung wird diesen Freitag (3. Dezember), stattfinden, die letzte vor Weihnachten, am 22. Dezember.