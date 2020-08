Atemnot, Hautauschlag und Gefühllosigkeit in Mund und Händen – mit diesen Symptomen hatte Bürgermeister Michael Cech am vergangenen Sonntagabend zu kämpfen. Als die Symptome immer schlimmer wurden, hat er sich entschieden, die Gesundheitshotline sowie die Rettung zu verständigen.

„Samariterbund und Rettungswagenteam vom Roten Kreuz waren innerhalb von zehn Minuten bei mir zu Hause“, lobt der Bürgermeister, der sich sehr gut betreut gefühlt hat. Schon im Rettungswagen seien ihm Antihistaminika verabreicht worden, die zu einer Linderung der Symptome führten. Im Krankenhaus in Tulln habe er dann weitere Infusionen bekommen. „Und um zwei Uhr früh war ich wieder zu Hause“, so Cech. Es hat sich um eine schwere allergische Reaktion gehandelt. „Wodurch diese ausgelöst wurde, weiß ich allerdings nicht“, sagt Cech. Er sei zwar leicht auf Nüsse allergisch, habe aber an diesem Abend keine gegessen. „Nur Pistazien. Vielleicht hat mich auch im Garten etwas gestochen, das diese Reaktion ausgelöst hat“, vermutet er.

Um acht Uhr wieder im Einsatz

Es habe jedenfalls nicht daran gelegen, dass am nächsten Tag Montag war: „Schon um acht Uhr habe ich wieder Termine wahrgenommen“, sagt der Bürgermeister, der sich über die professionelle Betreuung im Bezirk freut.