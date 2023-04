Gablitzer Heimatmuseum öffnet zum letzten Mal für lange Zeit

Edith Leitgeb und Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser waren die letzten Besucherinnen des Gablitzer Heimatmuseums. Museumsmitarbeiter Franz Starnberger war es vorbehalten, nach ihnen abzuschließen. Was nun folgt ist eine Menge Arbeit für den neuen Leiter Florian Schober, denn der riesige Bestand will verpackt und katalogisiert werden. Im zukünftigen Ortszentrum gibt es dann in drei Jahren ein Wiedersehen in modernen Räumlichkeiten.

