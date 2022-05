Kartause Mauerbach war Drehort für ServusTV

Werbung

Die Kartause in Mauerbach gibt es bereits seit über 700 Jahren – ein idealer Ort also, alte Handwerkstechniken zu lehren und weiterzugeben.

Anlässlich der Reihe „Hoagascht“ besuchte ein Filmteam im Auftrag von ServusTV Mauerbach, um alte Handwerkstechniken, die in der Kartause im Zuge von Kursen und Workshops weitergegeben werden, unter die Lupe zu nehmen.

Geologe Karl Stingl erklärt im Gespräch mit Conny Bürgler, wie die Herstellung von Kalk funktioniert. Foto: Melanie Baumgartner

Die Industrialisierung des Bauwesens in den 1960er Jahren führte dazu, dass der Umgang mit historischen Architekturoberflächen nahezu verloren ging. Das Bundesdenkmalamt reagierte in den 1980er Jahren darauf und gründete in der Kartause die Abteilung für historische Handwerkstechniken, heute bekannt als Informations- und Weiterbildungszentrum für Baudenkmalpflege. Hier werden regelmäßig Tagungen zu aktuellen Themen der Baudenkmalpflege abgehalten.

Aktuelle Forschungsprojekte beschäftigen sich etwa mit traditionellen Putz- und Anstrichsystemen im Vergleich zu modernen Systemen, Steinverwitterungsmechanismen, Minium als Korrosionsschutz oder der Herstellung von Branntkalk und Romanzement in eigenen Feldöfen.

Letzteres erklärte Geologe Karl Stingl im Gespräch mit Moderatorin Conny Bürgler. Aber auch die Leiterin des Weiterbildungszentrums für Baudenkmalpflege, Astrid Huber kommt zu Wort. „Die traditionellen Handwerkstechniken, die es braucht, um mit Altbestand nachhaltig umzugehen, werden ja nicht mehr vermittelt“, so Huber.

Einen weiteren Vorteil bietet die Kartause als Weiterbildungsstätte: Die Praxis wird direkt an den alten Gemäuern der Kartause angewandt. Sie präsentiert sich damit als Beispiel für eine modellhafte Sanierung.

Mehr zu den Handwerkstechniken in der Kartause Mauerbach erfahren Interessierte kommenden Sonntag, 8. Mai, um 19.45 Uhr bei „Hoagascht: Alte Mauern, neuer Glanz“ auf ServusTV.

