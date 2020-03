Was machen Künstler in ihrer unfreiwilligen Zwangspause? Sie reagieren darauf mit Kreativität. Monica Weinzettl und Gerold Rudle haben am Dienstag damit begonnen, täglich ein Video auf YouTube zu posten. Zu sehen sind - wie schon in vielen ihrer Programme - humorige Alltagsszenen eines Ehepaars. Die Ausnahmesituation durch den Corona-Virus ist in den Kurzgeschichten immer wieder Thema, aber vor allem der Auslöser für den Start der Serie.

Bloggen und Videos als neues Format zu nutzen, spukt schon seit einiger Zeit in Monica Weinzettls Kopf herum. Nach der Streichung all ihrer geplanten gemeinsamen Auftritte in den nächsten Wochen, legten sie spontan damit los.

Eigener Channel auf YouTube

„Ich kam am Dienstag von der Aufzeichnung „Was gibt es Neues“ nach Hause und erzählte Gerold von einem Gespräch der anwesenden Künstler. Es ging um die Überlegung, was wir mit unserer vielen Freizeit machen sollen. Einen Film zu drehen war einer der Vorschläge“, erzählt Weinzettl. „Diese Idee - egal ob lustig oder ernst gemeint - hat mich sofort an mein eigenes Vorhaben erinnert, und wir haben daheim gleich das erste Video gedreht.“ Jetzt haben Rudle und Weinzettl einen eigenen YouTube Channel und unter dem Titel „Allein Zuhause“ gibt es jeden Tag einen kurzen Film zu sehen.

„Wir wollen dabei helfen, die Angst und die Ungewissheit dieser Tage aufzuarbeiten, und haben bereits unglaublich viel positives Feedback erhalten,“ freut sich Gerold Rudle über den Erfolg der Videos. Die Produktion beschäftigt sie den ganzen Tag - der Text muss überlegt und der Film geschnitten werden. Nebenbei werden YouTube - Tutorials gelesen und umgesetzt.

Die Einschränkungen durch den Corona-Virus trifft auch sie unvorbereitet. Im Gegensatz zu jungen und noch nicht so bekannten Kabarettisten, können sie auf Rücklagen ihrer vielen und erfolgreichen Programme zurückgreifen. Ihre Auftritte wurden in den Sommer und Herbst verschoben. Ob es dabei bleibt, ist noch ungewiss.

Erlebnisse humorvoll erzählen

Für die Zukunft ist ein Reisevideo-Blog unter dem Namen „Voll abgefahren“ geplant. Weinzettl und Rudle reisen sehr viel mit ihrem Wohnmobil und wollen ihre Erlebnisse humorvoll auf ihrem Channel zeigen. Eingeplant ist eine selbst auferlegte Challenge: Sie wollen in sechs Wochen sechs Länder bereisen und dabei sechs Märkte, sechs Nahversorger und sechs Sehenswürdigkeiten besuchen. Zu guter letzt müssen sechs Mitbringsel gekauft werden.