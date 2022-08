Der Nino aus Wien” beim Kultursommer Purkersdorf

Werbung

Foto: Nadja Büchler

Der Song "Am heißesten Tag des Sommers" war am Freitag Programm. Nino Mandl schrieb ihn vor einigen Jahren bei 38,5 Grad auf einem Elektroboot an der Donau. Von der Donau ging es mit dem Lied "Coco Bello" - einem Song über die Strandvekäufer in Italien - weiter zur Adria, um gleich darauf mit Nino nach Venedig im November zu reisen.

Ein großartiges Konzert mit Gedanken über Enttäuschungen beim Fußball, Menschen mit Häusern, Gärten und Hütten, den Prater und dem schönsten Mann von Wien

