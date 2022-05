Kakteensammler aus Region Purkersdorf auf der Anklagebank

Werbung

In dem Gewächshaus reihen sich tausende Kakteen - kleine, große, bunte oder haarige. Einige darunter sind dem Kakteensammler aus der Region zum Verhängnis geworden. Er sammelt seit rund 40 Jahren Kakteen und wollte sich mit dem Handel ein zweites Standbein aufbauen.

Kürzlich musste er sich deswegen vor dem Landesgericht St. Pölten wegen Verstoßes gegen das Artenhandelsgesetz verantworten.

„Ich kann diese Kakteen vermehren wie ein Stiefmütterchen. Wieso sollte das geschützt werden?“ Der Angeklagte

Bestellt hatte er die seltenen Kakteen-Arten letztes Jahr bei Ebay. „In China habe ich schöne Sachen gesehen, günstig und in einer Menge, die man in Europa nicht so einfach kriegt“, erklärt er gegenüber der NÖN. Außerdem kaufte er bei einem ukrainischen Händler. An Artenschutz oder Zoll habe er dabei nicht gedacht.

Aus seiner Sicht ist der Vorwurf, dass er mit seinem Online-Kauf gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) verstoßen habe, lächerlich: „Bei vielen Pflanzen – wie Orchideen oder Sukkulenten – sind Pflanzen aus gärtnerischer Vermehrung ausgenommen. Nur die drei Kakteen-Arten Ariocarpus, Obregonia denegrii und Astrophytum asterias nicht.“

In der Natur, so erzählt er, seien die spezifischen Farbvarianten nicht lebensfähig. Außerdem könne man ihre Samen weltweit kiloweise bestellen. „Ich kann diese Kakteen vermehren wie ein Stiefmütterchen. Wieso sollte das geschützt werden?“, fragt er sich. Gleichzeitig habe er dieselben Arten innerhalb der EU im normalen Handel kaufen können.

Hinter seinen Überlegungen steckt zudem ein lukratives Geschäft: Für seltene Varianten zahlen europäische Kakteen-Liebhaber aktuell bis zu 400 Euro. In den kommenden Jahren werde sich das aber ändern, vermutet er, weil der europäische Markt dann überschwemmt sei. Er selbst wollte als Händler vorne dabei sein.

Kakteensammler fordert Gesetzesänderung

Vor Gericht übernimmt er letztlich die Verantwortung. Nach einer Geldbuße von 1.900 Euro wird das Verfahren eingestellt. Ein zusätzliches Zollstrafverfahren läuft noch. Danach will sich der leidenschaftliche Kakteensammler CITES vornehmen. „Die Gesetze müssen geändert werden“, fordert er.

