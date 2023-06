21 Wohnungen in Pressbaum übergeben

„Wohnen am klaren Wiesenbach“ heißt das Projekt der NÖ Friedenswerk GmbH, das kürzlich fertiggestellt wurde. 21 neue geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption wurden an die Mieterinnen und Mieter übergeben.

Das vom Architekturatelier Steinwidder ZT-GmbH aus Vösendorf konzipierte Mehrfamilienwohnhaus wurde mit Flachdacharchitektur in Niedrigenergiebauweise errichtet. Sämtliche Wohnungen im Erdgeschoß haben Eigengärten. Die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss verfügen über Balkone oder Terrassen. Es gibt Zwei-, Drei oder Vierzimmerwohnungen zwischen 54 bis 97 Quadratmeter, die Komfortlüftung sowie eine Fußbodenheizung. Eine barrierefreie Zugänglichkeit ist in der gesamten Anlage gewährleistet, ein Lift ist vorhanden. Eine Photovoltaikanlage wurde am Dach errichtet.

Zwei Wohnungen sind noch frei, Interessenten gibt es laut Auskunft der NÖ Friedenswerk GmbH viele.

Die Gesamtbaukosten betrugen rund 4 Millionen Euro, 60 Prozent wurden durch ein gefördertes Darlehen des Landes finanziert. In fünf Jahren hat jeder Mieter die Option, die Wohnung zu kaufen.