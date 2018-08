Wolfgang Ambros ist nach Jahren wieder an der Spitze der Musikcharts zu finden. Er hat zwar kein neues Album herausgebracht, das dies vermocht hätte, nein, er hat sich, eher unabsichtlich, mit der FPÖ angelegt. „Schifoan“ ist also der Sommerhit 2018.

In einer ersten Stellungnahme im Gespräch mit der NÖN zeigt sich der Austropopper selbst überrascht aber auch dankbar. „Ich bedanke mich bei allen, die da mitmachen, ich bin überwältigt. Im Leben kommt immer alles zurück“, sagt er.

Am 25. August wird also im Rahmen des Open Air Sommers in Purkersdorf eine aktuelle Nummer 1 der Charts auftreten. Ambros spielt gemeinsam mit „Wir 4“, eine Hommage an 20 Jahre Austria 3.

Mehr dazu lest ihr in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.