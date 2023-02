Die Kröten sind auch in der Region Purkersdorf wieder los

Im vergangenen Jahr konnten durch das Freiwilligen-Team rund um Johannes Ploderer insgesamt 154 Amphibien bei ihrer Wanderung zu ihren Laichplätzen unterstützt werden. Auch heuer ist Ploderer wieder unterwegs.

Ab März wandern zahlreiche Amphibien, darunter Frösche, Kröten und Salamander, wieder zu ihren Laichplätzen. Dabei müssen sie auch teils stark befahrene Straßen überqueren – und hier kommt das Freiwilligen-Team rund um Ploderer zum Einsatz. Sie stellen Fangzäune entlang der Fahrbahnen auf, dahinter graben sie Kübel und Behälter ein. Frühmorgens und spätabends rücken die Freiwilligen dann schließlich aus, um die Tiere auf die andere Straßenseite zu bringen.

Ploderer betreut mit seinem rund 15-köpfigen Freiwilligen-Team den Amphibienschutzzaun entlang der Laaber Straße beim Wienerwaldsee. Da die Arbeit entlang der Straße nicht ungefährlich ist, konnten sie gemeinsam mit den Grünen Purkersdorf eine 50 km/h-Beschränkung während ihrer Tätigkeit bewirken.

Warum macht man nun so eine gefährliche Tätigkeit freiwillig? „Ich persönlich mache es, weil es mir gefällt und ich Spaß daran habe. Als Biologiestudent arbeite ich sehr gerne mit Wildtieren und freue mich lokal ein paar gefährdeten Arten unter die Arme greifen zu können“, erklärt Ploderer. „Es ist auch ein weiteres Projekt in Bearbeitung, der ein paar Gewässer für geschützte Arten gleich neben See beim Altstoffsammelzentrum zu bauen“, ergänzt er. Sein Ziel ist es, das Projekt als fixen Bestandteil in der Region zu etablieren.

Aber nicht nur in der Region, sondern landesweit sind die Freiwilligen unterwegs, um die Amphibien zu schützen. Seit 2009 engagiert sich der Naturschutzbund NÖ dafür und arbeitet mit der Abteilung Straßenbetrieb und der Abteilung Naturschutz des Amtes der NÖ Landesregierung am Projekt „Amphibienschutz an NÖs Straßen“.

„In Österreich sind alle Amphibienarten aufgrund der Zerschneidung ihrer Lebensräume und des Verlusts von geeigneten Laichbiotopen bedroht. Es freut und bestärkt uns jedes Mal aufs Neue, dass sich so viele Menschen an unserer Artenschutzaktion beteiligen und Amphibien retten“, sagt Margit Gross, Geschäftsführerin des Naturschutzbundes NÖ.

Ungefähr sechs Wochen lang dauert die Wanderung der Frösche, Kröten und Co. Dabei sind sie hauptsächlich am Abend und in der Nacht unterwegs. In dieser Zeit appelliert der Naturschutzbund NÖ an alle Autofahrer, entlang von Amphibienstrecken vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeit zu reduzieren.

