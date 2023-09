Politiker in der Region Purkersdorf: „Wir haben nichts zu verbergen“

In der Region Purkersdorf wäre aus derzeitiger Sicht keine Gemeinde dazu verpflichtet, etwaige Informationen im Sinne des Amtsgeheimnisses preiszugeben. Selbst Pressbaum und Purkersdorf liegen derzeit - noch - bei unter 10.000 Einwohnern. Die NÖN hat sich umgehört, wie es wäre, wenn das Amtsgeheimnis doch abgeschafft wäre. Problem hätte kaum jemand damit und die Nicht-Regierungsparteien pochen naturgemäß weiterhin auf eine Abschaffung.

Für den Purkersdorfer SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler wäre eine Abschaffung kein Problem. „Wir haben nichts zu verbergen. Die Bürgerinnen und Bürger können wissen, was wir hier alles auf dem Amt besprechen“, sagt Steinbichler. Ihm wäre es nur ein Anliegen, dass der Datenschutz einzelner Bürger dann auch weiterhin gewährt bleibt.

Auch der Gablitzer ÖVP-Bürgermeister Michael Cech hätte das Gesetz befürwortet. „Ich denke, Transparenz fängt in der Gemeinde an und wie man sie auch ohne Gesetz lebt.“ In Gablitz sei man Vorbild. „Ich persönlich beantworte alle Fragen, ob direkt, schriftlich oder auf Facebook“, so Cech. Außerdem hätten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit des „Speakers Corner“ im Gemeinderat und außerdem seien Amtsblatt und Gemeindehomepage immer top-aktuell. „Mehr Transparenz geht nicht“, ist Cech überzeugt.

„Für die Grünen und für mich persönlich ist ganz klar, dass die Aufhebung des Amtsgeheimnisses ein Schlüsselelement in der Entwicklung einer offenen Gesellschaft ist“, sagt die Purkersdorfer Grünen-Gemeinderätin Susi Klinser. Mit dem vorliegenden Entwurf des Informationsfreiheitsgesetzes würde Österreich einen wichtigen, notwendigen und längst überfälligen Schritt in Richtung Transparenz machen. Das Informationsfreiheitsgesetz würde einen Paradigmenwechsel bedeuten - Bürgerinnen und Bürger hätten damit des Recht auf alle Informationen. „Es gilt jetzt die Gespräche abzuwarten und den anschließend vorliegenden Gesetzesentwurf zu beurteilen“, so Klinser.

„Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht darauf alles zu wissen“, ist auch Tullnerbachs Grünen-Vizebürgermeister Helmut Elsinger überzeugt. Er kann nicht nachvollziehen, „wovor man sich fürchtet“. Kleinigkeiten, die Probleme bereiten könnten, seien sicher einfach zu lösen. „Ich bin jedenfalls für die Abschaffung, denn die meisten Gemeinderäte, quer durch alle Fraktionen, arbeiten viel für einen Gotteslohn und dann wird man mit ein paar zweifelhaften Figuren in einen Topf geworfen“, so Elsinger.

Naturgemäß ist auch der Pressbaumer Stadtrat Wolfgang Kalchhauser von der Bürgerliste WIR! für eine österreichweite Abschaffung des Amtsgeheimnisses. „Schon die Begriffe 'Amtsgeheimnis' und 'Amtsverschwiegenheit' lösen vielerorts Frustration aus“, ist er überzeugt. Besonders im Dunstkreis von mangelnder Transparenz, Freunderlwirtschaft und Korruption seien solche Begriffe daher völlig fehl am Platz. Völlig unbegreiflich ist für ihn, warum Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohner ausgenommen werden sollten und er stellt sich die Frage, was denn kleinere Gemeinden zu verbergen hätten. „Die Politik ist aufgerufen, die 'Mauer des Schweigens' abzureißen und Informationsfreiheit zu gewährleisten“, so Kalchhauser abschließend.