Feierlicher Erntedank mit Pferden in Tullnerbach gefeiert

Feierlich gesegnet wurden am Nationalfeiertag im Rahmen des Erntedankfestes nicht nur die Erntegaben, sondern auch die Schulpferde an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Tullnerbach. Die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrganges nahmen mit ihren Eltern an der stimmungsvollen Zeremonie teil. „Das Erntedankfest erinnert uns daran, wie eng wir mit der Natur verbunden sind. Gleichzeitig bringt dieses Fest der Landwirtschaft die Wertschätzung der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern zum Ausdruck, die für regionale und qualitativ hochwertige Lebensmitteln sorgen“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Die Fachschule Tullnerbach hat sich seit über 20 Jahren als das Zentrum für Pferdewirtschaft in Niederösterreich bestens etabliert, wie die große Nachfrage nach Ausbildungsplätzen zeigt. Die Pferdefachschule und das Gymnasium mit Pferdewirtschaft haben sich im Herzen des Wienerwalds als ein optimaler Bildungsstandort erwiesen“, so Teschl-Hofmeister.

Direktorin Daniela Marton ergänzt außerdem: „Die Erntedankfeier an der Schule für Pferdewirtschaft ist eine wunderbare Gelegenheit, um die Verbundenheit zwischen Mensch und Tier zu feiern und sich bei den Pferden für ihre treue Unterstützung zu bedanken.“ Die Direktorin bedankte sich auch bei den Organisatoren der Feier sowie den Schülerinnen und Schülern, die mit den Vorführungen ihrer Reitkünste ein beeindruckendes Programm boten.

Die Segnungszeremonie führte Pater Thomas Vanek durch, der den Pferden Schutz und Wohlergehen für das kommende Jahr wünschte. Im Anschluss daran gab es ein buntes Programm mit Aktivitäten rund um das Thema Pferdewirtschaft.