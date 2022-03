„Jede Kunst ist Luxus“: Purkersdorfer Künstlerin arbeitet mit Gold

Anaïs Luger alias Anaïs Camille ist Künstlerin abstrakter Gemälde. Ihre künstlerische Sprache unterstreicht sie mit dem Farbton Gold. Ihre Werke zeigte sie in Frankreich, Belgien, Luxemburg sowie Spanien und Deutschland. Die Liebe hat sie nach Purkersdorf gebracht.

„Meine Kunden nehmen meine Ästhetik wahr und möchten ihre Geschichte hinzufügen. Das bedeutet, dass eine Personalisierung möglich ist.“

„Jedes Gemälde, das ich konzipiere, hat seine eigene Geschichte, seine eigene Magie“, berichtet Anaïs und ergänzt, dass sie in den meisten ihrer Bilder beabsichtigt, Luxus und Ästhetik zu vereinigen, wobei sie sich von der modernen Architektur oder von faszinierenden Charakteren inspirieren lässt.

„Die Bilder reflektieren einen gehobenen, gesamtheitlichen Zeitgeist.“ Bei der Konzeption spielt die Geschichte des Kunstwerkes eine wichtige Frage. Mehrere Kunstwerke hat Anaïs Camille nach Absprache mit ihren Kunden erschaffen. „Meine Kunden nehmen meine Ästhetik wahr und möchten ihre Geschichte hinzufügen. Das bedeutet, dass eine Personalisierung möglich ist.“

Ein Beispiel davon ist eine Anfrage für ein Bild, das den Kunden an seinen Lieblingsort, die französische Stadt St. Tropez, erinnert.

„Wenn das Kunststück keine Personalisierung ist, dann lasse ich der Tinte und meiner Inspiration den natürlichen Fluss. Natürlich weiß ich als Künstlerin, was ich damit erreichen kann, aber bei abstrakter Kunst ist trotzdem ein gewisser Laisse-faire ganz wichtig.“ Dann entsteht die Geschichte erst, wenn das Gemälde fertig ist.

„Ich beobachte das Gemälde“

Nach dem letzten Strich sieht auch die Künstlerin erst, welches Motiv sich aus der Abstraktion herausschälen kann: „Ich beobachte das Gemälde und vielleicht sehe ich etwas wie ein goldenes Meer („L’Ocean d’Or“).“

Anaïs sieht Kunst für sich als eine Art Luxus. „Ob Kunst zu sammeln, Kunst zu verschaffen, über Kunst zu lernen, Kunst selber zu gestalten – dies alles bedeutet für mich, dass man einen gewissen Lebensstandard genießen darf und daher ein Stück Paradies/Luxus erleben darf: das Tüpfelchen auf dem i in diesem Leben.“

Vorher im Juwelierbereich tätig

Für mehrere Jahre hat die Künstlerin im Juwelierbereich gearbeitet. „Dort habe ich gelernt, wie man Objekte in Luxusobjekte verwandeln kann. Das hat mich damals sehr fasziniert und versuche, dieses Gefühl in meine Gemälde zu übertragen.“ Auf die Optik und die Ästhetik legt sie besonderen Wert. „Ich will, dass die Kunststücke für sich alleine sprechen und Hochwertigkeit artikulieren.“

Während der Pandemie legte Anaïs Camille den Fokus auf den Onlineverkauf über Instagram und LinkedIn. „Leider bestand in den vergangenen zwei Jahren kaum die Möglichkeit, die Werke live zu präsentieren“, bedauert Anaïs Camille.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden