Anerkennung Purkersdorf: „Zacki“ Cakrda ist immer zur Stelle

Lesezeit: 2 Min RP Red. Purkersdorf

Bekam für seinen Einsatz eine Belohnung: Johannes Cakrda „Zacki“ von Bürgermeister Stefan Steinbichler, Vizebürgermeister Viktor Weinzinger und dem Leiter des Bauamts Nikolaj Hlavka. Foto: Stadtgemeinde Purkersdorf

W enn irgendwo in Purkersdorf Not am Mann ist, dann ist er zur Stelle. Ein Anruf genügt und Johannes Cakrda „Zacki“ springt ein.