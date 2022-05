Gegen die Einsamkeit: Ein Bankerl zum Plaudern in Purkersdorf

Werbung

Es ist etwas, von dem viele Menschen betroffen sind – die Rede ist von Einsamkeit. Die Problematik hat sich vor rund zwei Jahren, mit Beginn der Corona-Pandemie, zusätzlich verschärft.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Caritas im April 2020 das Plaudernetz geschaffen, bei dem Menschen kostenlos anrufen und sich mit anderen Menschen unterhalten können. Um dieses Angebot zu ergänzen, sollen nun im ganzen Land sogenannte „Plauderbankerl“ aufgestellt werden. Seit wenigen Tagen gibt es ein solches Bankerl nun auch in Purkersdorf.

„Jeder, der gerne mit jemand anderem reden möchte, kann sich auf die Bank setzen.“ Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

„Gerade in den vergangenen zwei Jahren wurde deutlich: Einsamkeit trifft viele Menschen, unabhängig von sozialem Hintergrund und Einkommen. Die Pandemie hat diese stille Not verschärft. Und Studien zeigen: Auch der Krieg in der Ukraine kann bestehende Ängste verstärken und Menschen isolieren. In dieser Zeit wollen wir mit Angeboten, wie dem Plaudernetz und den Plauderbankerln das soziale Miteinander stärken“, erklärt Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, die Idee hinter dem Plauderbankerl.

Seit Beginn des Plaudernetzwerks wurden mehr als 24.500 Gespräche geführt. Diese sollen nun auch physisch, im Zuge der Plauderbankerl, durchgeführt werden können. Die Idee dahinter ist ganz einfach.

„Jeder, der gerne mit jemand anderem reden möchte, kann sich auf die Bank setzen. Gibt es zu dem Zeitpunkt jedoch keinen Gesprächspartner, kann auch beim Plaudernetzwerk angerufen werden. Die Nummer steht auf der Rückenlehne des Plauderbankerls“, informiert Schwertner.

Auch Weinzettl und Rudle haben's schon ausprobiert

Die Idee hat auch zwei prominente Unterstützer gefunden. Das Purkersdorfer Kabarettisten-Paar Monica Weinzettl und Gerold Rudle können dem Plauderbankerl einiges abgewinnen und haben es bereits selbst ausprobiert.

Auch am Hauptplatz gibt es nun eine Bank, auf der Plaudern explizit erwünscht ist. Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Klaus Schwertner, Stefan Steinbichler, Marcus König und Maria-Anna Pleischl sind bereits Probe gesessen. Foto: Foto Baumgartner

„Einsamkeit gehört zu den traurigsten Gefühlen, die wir kennen. In Zeiten, in denen die meisten Menschen fast nur mehr Social-Media-Kanäle als Ansprechpartner nutzen, ist eine Initiative wie das Plauderbankerl genau das richtige Zeichen. ‚Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar‘ sagt uns der Kleine Prinz - und recht hat er: Man muss schon mit dem Herzen zuhören und das geht nicht über Facebook, da braucht‘s ein Plauderbankerl“, sind sich die beiden einig.

Auch Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler ist von dem Plauderbankerl begeistert und meint: „Vielleicht verlege ich auch einmal meine Bürgermeister-Sprechstunde ins Freie auf ein Plauderbankerl.“

Weitere Informationen zum Plauderbankerl gibt es unter www.pfarrcaritas.at.

Ein Platzerl zum Plaudern

