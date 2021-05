Lebensmittel, die bis Ladenschluss nicht verkauft wurden, wandern oft in den Müll. Im Spar-Supermarkt von Christoph Schober ist das aber nicht der Fall: Der Betrieb ist seit Kurzem Partner der Handy-App „TooGoodToGo“, die gegen Lebensmittelverschwendung vorgeht. Jeden Tag – kurz vor Ladenschluss – werden im Spar bis zu vier Überraschungssackerln gepackt, die dann über die App gekauft werden können.

Es gibt einen „Spar Gebäck Mix“ und einen „Spar Mix“, der sämtliche Lebensmittel enthalten kann. „Wenn ein Salat nicht mehr schön ist oder Radieschen vielleicht heute noch schön sind, aber ich weiß, dass sie morgen nicht mehr zu verkaufen sind - sowas kommt rein“, erzählt Schober. Der Spar-Vertrieb ist an ihn herangetreten und habe angefragt, ob er als Pilotprojekt fungieren wolle. Die Sackerl haben einen Warenwert von mindestens 15 Euro, werden aber um 4,99 Euro verkauft. „Ich verdiene in Wirklichkeit nichts dabei, aber bevor ich es wegschmeiße...“, sagt Schober und ergänzt: „Die Ware kann ich auch nicht dem Sozialmarkt überlassen. Der kommt drei Mal die Woche, aber dem kann ich dann kein Gebäck oder Gemüse mehr geben.“ Das Angebot werde sehr gut angenommen. „Es bleibt kein Sackerl übrig“, so der Supermarkt-Inhaber, dem nachhaltiges Wirtschaften ein Anliegen ist. Mitte Mai wird die Stromgewinnung umgestellt. „Wir kriegen jetzt eine Solaranlage auf das Geschäft. Man tut, was man kann“, sagt Schober.

Die Situation im Supermarkt habe sich im Vergleich zum Beginn der Pandemie entspannt. „Wie überall war das Geschäft leer und am Anfang gab es Schwierigkeiten mit der Warenbeschaffung, aber das ist jetzt überhaupt kein Problem mehr.“ 16 Mitarbeiter sind im Familienbetrieb beschäftigt. Schober ist aber immer wieder auf der Suche nach neuen Kräften.