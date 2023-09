Tullnerbach: Benefiz für Kinderhospiz

Der Sterntalerhof kümmert sich um Familien mit Kindern, die an einer lebenslimitierenden Erkrankung leiden. Das österreichweite Netzwerk aus stationärer Betreuung, mobiler Versorgung und ambulanter Begleitung startete im Jahr 1998 als Privatinitiative.

Der in Laab im Walde wohnhafte Architekt Johann Konvicka ist Vorstandsmitglied und organisiert seit vielen Jahren die kulturelle Benefizveranstaltung für den Sterntalerhof. Wie bereits im Vorjahr führt der Tullnerbacher Volksopernsänger Wolfgang Gratschmaier gekonnt durch den Abend. Viele Künstler aus der Region stellten in den letzten Jahren ihren Dienst in die gute Sache. Als Botschafter für den Sterntalerhof fungiert nach wie vor Kabarettist Gerold Rudle.

Heuer mit dabei sind das Kinderballett von Kirill Kourlaev, Martin Tardy, Bratfisch, Simone Kopmajer & Band sowie Bohatsch/Skrepek/Stewart. Die Veranstaltung findet am 19. September um 19 Uhr im Radiokulturhaus, Argentinierstraße 30 a, 1040 Wien statt. Abendkasse ab 18 Uhr, Einlass ab 18.45 Uhr.