Benefizkonzert für die Ukraine in der Pressbaumer Villa

Mit dem Open Air-Konzert „Love, Peace & Music“ möchte Organisator Josef Hubert ein Zeichen für den Frieden setzen. Mit dem Erlös aus dem Kartenverkauf werden zwei Projekte für Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt. Der Ticketpreis beträgt 19,91 Euro, angelehnt an das Referendum zur Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991.

Einnahmen gehen an zwei Ukraine-Projekte

Unterstützt wird zum einen der Verein „Flüchtlingsinitiativen Wienerwald“ und zum anderen der Montessori-Campus Wien Hütteldorf. Am Campus sind derzeit ukrainische Kinder untergebracht, die von ebenfalls geflüchteten Pädagoginnen unentgeltlich unterrichtet werden.

„Wir sind überzeugt, dass für eine positive Entwicklung und ein selbstbestimmtes Leben, neben einem sicheren Zuhause und einer guten Integration, auch die Bildung und Erziehung der Kinder ganz entscheidend ist“, erklärt Hubert, Obmann-Stellvertreter der Villa Kunterbunt und Bandleader von „Revolution 69“.

Mit seiner Band und den Musikern „Gandalf“ sowie „Meena Cryle & The Chris Fillmore Band“ steht er am Pfingstsonntag auf der Bühne. Nach den Einzelauftritten der Bands ist für den Konzertabschluss ein gemeinsamer Auftritt aller Musiker geplant. Dabei werden, passend zum Motto, Songs wie „Give peace a chance“ zum Besten gegeben.

Um den Erlös zu 100 Prozent weitergeben zu können, unterstützt Hubert die auftretenden Musiker aus privater Tasche. „Mir war es wichtig, den Künstlern nach ihrer prekären finanziellen Lage in der Covid-Krise zumindest einen Anerkennungsbetrag zu bezahlen und sie nicht gratis spielen zu lassen“, erklärt Hubert sein Engagement. Mit der Agentur Springer & Jacoby sowie dem Autohaus BMW Mann fand er unterstützungswillige Sponsoren für die Benefiz-Veranstaltung.

Das Konzert findet am Sonntag, 5. Juni, in der Villa Kunterbunt in Pressbaum statt. Beginn 19 Uhr, Einlass 17 Uhr.

