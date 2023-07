„Kreis.U.Quer“ bringt den Sommer nach Purkersdorf

Die Band „Kreis.U.Quer“ wurde Anfang 2020 von Sänger Andreas Budin und Multi-Instrumentalist Roman Embacher gegründet. Gemeinsam machen sie deutschsprachigen Pop/Rock. Wie vieles im Leben entstand auch die musikalische Reise von Kreis.U.Quer aus einer Träumerei. Der erste gemeinsame Auftritt war eine spontane Gesangseinlage in einem Hop-on/Hop-off-Bus in Barcelona. Es wurde gesungen und super Stimmung kam auf. Da wussten die beiden, sie müssen gemeinsam Musik machen.

Mit den Singles „Jacky“, „Ruf doch an“, „Eigentlich“, „Still stehen” und „Man lebt nur einmal” begannen Kreis.U.Quer 2020 erfolgreich ihren Weg zum Debutalbum „Wegweiser”, das im Mai 2021 veröffentlicht wurde. Aufgenommen wurde das Album mit Produzent Dominik Landolt im Tonstudio Soundsense von Matthias Weber. Am Samstag, 8. Juli, kommen Kreis.U.Quer in die Bühne Purkersdorf. Mit im Gepäck der Mitte Juni veröffentlichte neue Song „Es ist Sommer”. Neben neuen Songs gibt es auch zwei neue Bandmitglieder. Simon Müller spielt an Stelle von Roman Embacher. Dieser zog sich aus privaten Gründen von den öffentlichen Auftritten zurück, bleibt der Band aber als Songwriter erhalten. Produzent Dominik Landolt, bisher auch an den Keyboards aktiv, gab seine Rolle an Paul Temmel weiter.

Kreis.U.Quer spielen am Samstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf, Wiener Straße 12, 3002 Purkersdorf, der Eintritt ist frei.