Feuerwehrfest in Steinbach

Tanzmusik, Unterhaltung und Frühschoppen: Auch in diesem Jahr hat sich die Freiwillige Feuerwehr Steinbach sehr viel Mühe bei den Vorbereitungen für das Feuerwehrfest gegeben.

„Die Vorbereitungen selbst laufen in den unterschiedlichsten Bereichen, teilweise bereits mehrere Wochen/Monate. In der Regel beginnt es unmittelbar nach dem Ende des letzten Festes, dass die Live-Musik gebucht wird. Die Bestellungen für Speisen und Getränke sind natürlich bereits draußen und auch die Personalplanung muss zeitgerecht gestartet werden und befindet sich glücklicherweise bereits in der finalen Phase“, so Feuerwehrkommandant Dominik Kerschbaumer und spricht seinen Dank bei seiner „Mannschaft und den zahlreichen ,externen' freiwilligen Helfern, die uns jedes Jahr so tatkräftig unterstützen,“ aus.

Täglich Live-Musik

Die Feuerwehr Steinbach bietet den Gästen täglich Live-Musik von den „Dirndl Rockern“ – diese spielten bereits auf der Wiener Wiesn und im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Spielberg – sowie die „Partykrocha aus Oberösterreich“. Bei diesen handelt es sich um eine Band, die besonders dafür bekannt ist, für gute Stimmung zu sorgen. Und auch die örtliche Blasmusik Steinbach-Mauerbach wird am Sonntag einen Frühschoppen spielen.

Am Freitag, 14. Juli, beginnen die Feierlichkeiten um 18 Uhr und gehen bis 4 Uhr. Gefreut werden darf sich auf Tanzmusik mit den „Dirndl Rockern“. Der Samstag startet bereits um 17 Uhr und hat viel Unterhaltung mit „Die Partykrocha aus OÖ“ eingeplant. Am Sonntag, 16. Juli, finden die Feierlichkeiten zwischen 10 und 16 Uhr statt.

Auch einige Highlights stehen auf dem Programm. So gibt es ein breites kulinarisches Angebot. „Hier findet sich für jeden Gaumen etwas.“ Doch auch auf die Tombola-Verlosung dürften sich viele bereits freuen. An die 100 Preise und viele Sofortgewinne erwarten die Teilnehmenden.

„Wir erhoffen uns viele zufriedene Gäste, gute Stimmung und bestes Zeltfestwetter“, sagt Feuerwehrkommandant Kerschbaumer.