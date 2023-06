Freiwillige Feuerwehr Gablitz lädt zum Heurigen

Das diesjährige Programm des Feuerwehrheurigen mit Feuerlöscherüberprüfung garantiert einmal mehr beste Unterhaltung. Am Freitag, dem 23. Juni, erfolgt der Startschuss um 18 Uhr. Dem schließt sich der Bierfassanstich an und ab 19 Uhr sorgt „FM Wienerwald“ für die musikalische Unterhaltung.

Am Samstag, dem 24. Juni, schaffen „Die Schlagerbarone“ bereits ab 18 Uhr die nötige Wohlfühlatmosphäre. Es darf jedoch bereits zwei Stunden davor, also ab 16 Uhr, gefeiert werden. Und am Sonntag, dem 25. Juni, spielt der „1. Gablitzer Musikverein 'd’Wienerwalder'“ ab 10 Uhr auf (offizieller Beginn: 9.30 Uhr).

Neben der „Achterl-Bar“ ist für alle kulinarischen Genüsse – vom Grillhendl über Langos und Bier bis zu Kaffee und hausgemachten Mehlspeisen – gesorgt. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges verwendet.