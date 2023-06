Freiwillige Feuerwehr Mauerbach lädt zu Fest

Es ist wieder soweit. Das jährliche Feuerwehrfest steht erneut in Mauerbach an. Auch die Vorbereitungen sind schon voll im Gange. „Am Donnerstag, 8. Juni, wurde unser Arbeit am Fest erstmals mit dem Aufbau der Küchenzeile sichtbar“, erinnert sich Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mauerbach, Harald Pollak. „Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Unsere Mannschaft ist fleißig mit Karten verkaufen und mit den Aufbauarbeiten am Festgelände beschäftigt“, ergänzt Kommandant-Stellvertreter Lukas Bauer.

Das Feuerwehrfest in Mauerbach beginnt am Freitag, 16. Juni, ab 17 Uhr mit dem Festbetrieb, ehe ab 20 Uhr Tanz und Unterhaltung bei Live- Musik geboten wird. Am Samstag, 16. Juni, wird das Fest um 17 Uhr mit Dämmerschoppen eingeläutet. „Am Freitag unterhalten uns die Mostlandstürmer. Am Samstag werden wir durch den Abend begleitet von den Alpenyetis“, verrät der Feuerwehrkommandant und meint weiter, dass an beiden Tagen tolle Tombolapreise vorbereitet wurden. „Ein Highlight ist sicher der dritte Kistencup am Freitag sowie der Kindernachmittag und die Tombola am Samstag“, sagt Lukas Bauer und hebt ebenfalls hervor: „Weiters gibt es eine Achtelbar, ein großes Festzelt und ein Außengelände mit Schnapsbar.“

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Den Gästen wird von Grillhendl, Surschnitzel, über Gemüselaibchen, allerlei Grillwürstel, bis hin zu den besten Weinen sowie Murauer Bier vom Fass alles mögliche angeboten.

„Da wir vor einem Monat ein neues Hilfeleistungsfahrzeug 3 bekommen haben, sind die Kassen unserer Feuerwehr fast gänzlich geleert“, sagt Pollak und erhofft sich wie das gesamte Team der Feuerwehr schönes Wetter und freut sich auf zahlreich erscheinende Gäste in Feierlaune.

Auch bei der zweiten Feuerwehr in Steinbach sei ein Treffen vieler Feuerwehren mit dem Namen Steinbach geplant. „Etwa 100 Gäste werden erwartet. Diese feiern ebenfalls bei unserem Feuerwehrfest“, so Pollak.