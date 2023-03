Das heurige Jahreskonzert der Musikschule Oberes Wiental (MSOW) trägt den klingenden Namen “Frühlingserwachen”. Es spielen ausgewählte Solisten, unterschiedliche Formationen und das Musikschulorchester. “Ein Konzert für ernste Musik, allerdings mit vielen fröhlichen und begeisterten Gesichtern unserer Musikschüler”, ist Tina Schmidt, Leiterin der MSOW, überzeugt. Das diesjährige Concertino stellt auch den Auftakt zum Kulturzyklus in Wolfsgraben dar. Dieser orientiert sich thematisch an den Jahreszeiten und bietet insgesamt vier Veranstaltungen über das Jahr verteilt an. Das Konzert findet am Freitag, 24. März um 18.30 im Pfarrsaal Wolfsgraben, Hauptstraße 27, 3012 Wolfsgraben statt.

