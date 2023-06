Kartause Mauerbach öffnet ihre Pforten

Es ist wieder soweit. Im Rahmen der diesjährigen Saisoneröffnung heißt die Kartause Mauerbach alle Interessierten willkommen.

Die Tage der offenen Kartause sind jedes Jahr für Besucherinnen und Besucher eine einmalige Gelegenheit, da alle Sonderausstellung zu Baudenkmalpflege, Handwerk und archäologischen Grabungen an diesem Wochenende frei zugänglich sind. Zusätzlich werden diverse Handwerkstechniken vorgestellt. Zu diesen zählen etwa das Kalkbrennen, Ziegelschlagen, Steinmetzarbeiten, das Ausführen von Leinölanstrichen, die Pigmentherstellung, Fensterinstandsetzung, Schmieden und noch vieles mehr.

Am 3. und 4. Juni hat die Kartause im Zuge der Tage der offenen Kartause jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet und versorgt Gäste nicht nur mit interessantem Wissen zu den traditionellen Handwerkstechniken, sondern lädt sowohl Groß als auch Klein ebenfalls zum Mitmachen ein. Bereits am Samstag können viele verschiedene Workshops und Ausstellungen besucht werden.

Astrid Huber, Leiterin des Informations- und Weiterbildungszentrum Baudenkmalpflege erzählt etwas mehr zu den besonderen Möglichkeiten, die Gästen an den Tagen der offenen Kartause geboten werden: „Besondere Highlights sind das Kalkbrennen, bei dem Kalkstein in einem eigenen, mit Holz befeuerten Schachtofen bei 900 Grad Celsius zu Branntkalk gebrannt wird. Mit dem letzten Handziegler Österreichs kann man Ziegel in gesandelten Modelformen händisch schlagen. In der Schmiede wird Eisen im Feuer bei über 1.200 Grad Celsius zum Schwitzen gebracht und am Amboss zu Ornamenten geformt. Auch unsere anderen Fachleute zu Stuckrestaurierung, Fensterinstandsetzung, Leinölanstrich und mundgeblasenem Glas freuen sich über ihren Besuch und stehen für Fragen zur Verfügung.“

Der Sonntag, 4. Juni, startet um 14 Uhr mit einer Begrüßung, ehe um 14.15 Uhr die Buchpräsentation von Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes, sowie Bernhard Hebert, Leiter der Abteilung für Archäologie stattfindet. Zusammen stellen diese das neue Beiheft der Fundberichte aus Österreich „Römersteine und spätantike Gräber aus der Ottakringer Straße in Wien- Hernals“ vor. Anschließend folgen die Sonderführungen zu den Römersteinen aus Hernals statt, die im Nord-Kreuzgang der Kartause ausgestellt sind sowie einer Kartausenführung mit dem Schwerpunkt Baudenkdamlpflege um 15 Uhr. Treffpunkt für die Kartausenführung ist im Prälatenhof.

Auch für Kinder und Jugendliche steht wieder einiges am Programm. „Besonders beliebt bei den Kindern aber auch bei den Erwachsenen ist die Möglichkeit, Handwerkstechniken selbst ausprobieren zu dürfen: Steinmetzen, Ziegelschlagen, Freskomalen und Pigmente selber herstellen. Mit Ceramics Mauerbach wird Ton modelliert und der Verein Menschengarten bietet Spiele und Schminken an, begleitet von Riesen-Seifenblasen am Sonntagnachmittag“, zählt Huber nur einige Highlights auf, auf die sich Besucherinnen und Besucher schon jetzt freuen dürfen.