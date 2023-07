Am Freitag, 7. Juli, findet mit „Baciando l'aria“ von 18 bis 21 Uhr wieder ein Barockkonzert im Rosengarten der Kartause Mauerbach statt. „Die beiden Tenöre Tore Denys und Erich Leidal werden inmitten von blühendem Lavendel und historischen Rosen über Geschichten voller Leidenschaft und Liebesfreud singen“, verrät die Abteilungsleiterin des Bundesdenkmalamts Astrid Huber. Begleitet werden die Sänger vom Ensemble „VIVANTE“ mit Anne Marie Dragosits am Cembalo, während Daniel Pilz und Reinhild Waldek auf Barockgitarre und Harfe bezaubern. „Die besondere Akustik der Pavillons im Kaisergarten mit seinen barocken Beetformen, Heilkräutern und Symbolpflanzen wird an diesen Abend durch die Musik von Claudio Monteverdi wieder lebendig – authentisch und wunderschön“, äußert sich Huber bereits vorfreudig auf den Konzertabend.

Doch die Gäste werden am 7. Juli nicht nur mit den magischen Klängen klassischer Musik verwöhnt. Denn in der Pause wird mit Sekt angestoßen. „Die ersten Rosenblätter für unseren Rosenblütensekt sind auch schon geerntet. In der Pause laden wir wieder zu einem Gläschen in den Pavillons im Kaisergarten“, so Huber.

Gäste dürfen sich allerdings nicht nur auf gute Musik, ein angenehmes Ambiente sowie ein Gläschen Sekt freuen. Eine Stunde vor dem Konzert findet nämlich noch eine Kartausenführung statt. Bei dieser haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit in die schrittweise Restaurierung des Klosters durch das Bundesdenkmalamt eingeführt zu werden. „Einige wenige Karten sind noch zu haben“, sagt Huber bezüglich der stets beliebten Führung. Eine Anmeldung ist unter mauerbach@bda.gv.at oder telefonisch unter 01/53415 850500 möglich.

Am 14. Juli 2023 findet mit „ITALIA MIA - la fest“ das letzte Konzert in der Kartause statt, zumindest für diesen Sommer. Bei dem Konzert handelt es sich um „ein Sommerfest mit Arien von Georg Friedrich Händel mit den großartigen Sopranistinnen Marta Redaelli und Cristina Fanelli“, konstatiert Huber und fährt weiter fort: „Beim Incontro, dem gemütlichen Beisammensein, wird zu italienischen Köstlichkeiten im Kaisergarten geladen.“