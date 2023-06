Kunstausstellung in „Rikki's Garten“

Auch in diesem Jahr findet wieder die beleibte Ausstellung der Keramikgruppe Mauerbach statt. Das Event geht am Wochenende des 17. und 18. Junis über die Bühne und findet sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in „Rikki's Garten“ in der Steinbachstraße 12, 3001 Mauerbach statt.

Einige Künstlerinnen und Künstler, darunter von Angelika Hilbe, Marie- Luise Miksovsky, Hilde Unger, Pascale Kauffmann, Gerda Neruda, Helga Wunderer, Inge Krenn, Rikki Prokop und Renate Widmann, werden bei der Ausstellung ihre Arbeiten präsentieren.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Keramikarbeiten, diverse Handarbeiten, Malereien, Holzdesign und Staubfiguren freuen. Sämtliche Werke der Ceramics Mauerbach können an jenem Wochenende nicht nur besichtigt, sondern auch erworben werden.