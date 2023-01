Rekawinkel: Unheimliches in der Raunacht

Werbung

Die Raunächte zwischen Weihnachten und dem 6. Jänner, sind eine ganz besondere Zeit im Jahr. Einige der alten Bräuche werden auch heute noch praktiziert. Etwa das Räuchern von Gebäuden oder das Aufhängen von Mistelzweigen. Lange Zeit galten die Raunächte als gefährlich. Alten Überlieferungen nach, sind in diesen Nächten Heerscharen an Dämonen unterwegs gewesen. So ähnlich wird es heuer auch in Rekawinkel zugehen.

Perchten aus Salzburg und dem Wienerwald

In der letzten Raunacht am 5. Jänner tummeln sich über 30 Perchten aus dem Wienerwald und aus Salzburg am Gelände der Horrorvilla. „Es wird eine große Veranstaltung mit Pyrotechnik, einer After-Show Party sowie einer Tombola. Ab 16 Uhr ist Einlass. Vor Ort befindet sich ein Punsch- und Gastrostand vom Gasthaus Mayer, Kinder haben die Möglichkeit sich schminken zu lassen“, erzählt Richard Breier, Präsident der Duckhüttler, begeistert.

Um 18 Uhr beginnt der Perchtenlauf, bei dem zu Beginn Kinder mitlaufen können. Die After-Show Party beginnt um 19.30, um 21 Uhr die Tombola. Als Hauptpreis gibt es eine Perchtenmaske zu gewinnen. Zur Abdeckung der Unkosten werden für die Veranstaltung Tickets verkauft. Kinder bis 9 Jahre sind gratis.

