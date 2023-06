Suche nach Pressbaumer Vereinen

Ein überparteiliches Organisationskomitee rund um Klaus Jenschick möchte am 30. September ein Fest für Pressbaumer Vereine und nicht kommerzielle Initiativen im Pressbaumer Zentrum veranstalten. Bisher wurden Vereine, die in der Gemeinde-App „Gem2go“ zu finden waren, angeschrieben und über das Vorhaben informiert. Zu einem Koordinierungstreffen sind alle Vertreter der Pressbaumer Vereine und Initiativen zur Teilnahme eingeladen. Bei dem Treffen geht es um die Erstellung eines Programmes und eines Zeitplans. Die Vereine haben viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren, vom Auflegen des Infomaterials bis hin zu Live-Aufführungen oder Trainings. Als Location stehen der Platz vor dem Rathaus, der Pfarrplatz, der Stadtsaal und die Turnhalle der Volksschule Pressbaum zur Verfügung. Fragen und Informationen an stadtfest.pressbaum@gmx.at. Das Koordinierungstreffen findet am Dienstag, 27. Juni, ab 18.30 Uhr im Gasthaus Brentenmais, Brentenmaisstraße 19, 3013 Pressbaum, statt.