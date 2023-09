Tage der offenen Kartause in Mauerbach

Kommendes Wochenende öffnet die Kartause Mauerbach am Sonntag, 24. September, von 10 bis 18 Uhr wieder ihre Pforten. Im Rahmen des Tages des Denkmals erwarten Besucherinnen und Besucher der Kartause erneut bekannte Highlights wie Kalkbrennen, Ziegelschlagen oder Feuerschmieden. „Diesmal laden wir auch zu einem Konzert der Alten Musik in die Klosterkirche“, informiert Astrid Huber. Am Samstag, 23. September, ab 17 Uhr kann bei freiem Eintritt die besondere Akustik der Klosterkirche erlebt werden, die schon von den Kartäusermönchen mit ihrem gregorianischen Gesang erfüllt wurde.

Besonders stimmungsvoll soll die Feldmesse am Sonntag um 10 Uhr werden. Auch zu dieser sind die Gäste herzlich eingeladen. Auch der Biosphärenpark-Cup wird am Sonntag ab 11 Uhr veranstaltet. Hierfür gibt es zehn Stationen in und um die Kartause, die Wissen über den Biosphärenpark Wienerwald vermitteln. Geschicklichkeit und Kreativität sind hier gefragt. Am Sonntag ab 14 Uhr gibt es auch wieder eine Weinverkostung von Toni Holzreiter aus Heldenberg mit seiner Spezialität, dem Roten Veltliner – stimmig untermalt von traditioneller Volksmusik der 4-G'Spann-Musi.

Auch für die junge Generation ist diesmal wieder einiges dabei. Das bunte Programm ist für Kinder jeden Alters geeignet. „Mit Ziegelmodeln für kleine Kinderhände werden Lehmziegel geschlagen, die jetzt noch weiße Freskowand wartet auch schon auf fantasievolle Bilder und auch bei den Steinmetzen dürfen die Kinder zu Hammer, Meißel und Zahneisen greifen“, erzählt Huber.

Auch für die leibliche Versorgung ist bestens gesorgt, dank des neuen Wirts Chris Bartusch, der an jenem Wochenende in der Kartause sein Lokal Mauerwerk öffnet und Gäste mit frisch gegrillten Würsteln verwöhnt.

Mauerbacher Kalktage am Donnerstag

Des Weiteren finden auch wieder die „Mauerbacher Kalktage“ mit Studierenden von vier Hochschulen für Restaurierung aus Deutschland und Österreich statt. „Am Donnerstag, 21. September, um 16.30 Uhr wird Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes, den Kalkofen anheizen, der dann bis Sonntagabend durchgehend befeuert wird“, kündigt Huber an und freut sich „auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher, die sich ein bisschen von unserer Begeisterung für das traditionelle Handwerk und die Denkmalpflege anstecken lassen“.