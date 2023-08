Diebinnen nach Einschleichdiebstahl in Tullnerbach geschnappt

Während ein Tullnerbacher in der Vorwoche die Mittagszeit in seinem Wohnzimmer verbrachte, schlichen zwei Frauen in sein Haus und verschafften sich sogar Zutritt ins Schlafzimmer. Dort konnten sie 1.200 Euro erbeuten.

Als sie das Haus verlassen wollten, entdeckte der Mann das diebische Duo im Vorhaus. Die beiden gaben an, lediglich etwas trinken zu wollen. Der Mann gab ihnen noch Wasser, ehe sie das Weite suchen konnten.

Erst dann bemerkte der Mann, was passiert war und alarmierte die Polizei. Diese konnte die beiden Frauen (16 und 48) unweit des Tatortes festnehmen, nachdem sie vom Opfer eindeutig identifiziert worden waren.

Von dem Geld, das sie gestohlen haben sollen, konnte jedoch nichts sichergestellt werden. Die beiden wurden auf freiem Fuß angezeigt.