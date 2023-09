Region Purkersdorf: Betrüger sammeln „Spenden“

Die Gutgläubigkeit der Menschen nutzen aktuell Betrüger im Rahmen einer „Spendenaktion“ aus. Sie stehen vor Supermärkten und bitten um Geld für den „Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder“, denn dieser wolle ein Zentrum mit Kontakten auf nationaler und internaler Ebene eröffnen. Unter anderem waren die „Spendensammler“ auch in Pressbaum unterwegs. Es stellte sich allerdings heraus, dass hier Betrüger am Werk sind, denn: Der genannte Verein sammelt auf diese Art keine Spenden. Die Polizei rät, misstrauisch bei derartigen Sammelaktionen zu sein, denn diese müssen grundsätzlich bewilligt werden. Außerdem könne man sich eine Ausweiskarte des Sammlers oder der Sammlerin zeigen lassen, um sicherzugehen, ob es sich um einen seriöse Aktion handelt.

Knapp dran, Geldbörse zu öffnen

Auch eine Purkersdorferin musste so eine Erfahrung am eigenen Leib beim einem Supermarkt in Tullnerbach machen. „Ein Mann, der gehörlos war — oder so getan hat — wollte 20 Euro von mir haben“, erzählt die Frau. Der Spendensammler habe einen gepflegten Eindruck gemacht und — falls er nicht gehörlos war — gut geschauspielert. Die Purkersdorferin sei knapp dran gewesen, ihre Geldbörse zu öffnen, habe es sich dann aber anders überlegt. „Ich habe dann gegoogelt und herausgefunden, dass Betrüger unterwegs sind und sich das Logo des Vereins Handicap International angeeignet haben“, sagt sie. Sie habe umgehend die Supermarkt-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert, die berichtet haben, dass so etwas bereits vorgekommen sei und eine Frau bedrängt wurde. Die Purkersdorferin selbst ist nicht beraubt worden. „Ich war mir aber echt nicht sicher, ob diese Aktion 'echt' ist oder nicht.“ Schade findet sie es jedenfalls für die Vereine. „Diesen schaden die Betrüger nämlich am allermeisten“, sagt die Purkersdorferin.

Auch der betroffene Verein selbst, in dessen Namen die Spenden gesammelt werden, warnt vor der Betrugsmasche: „Geldsammler behaupten auf ihrer Unterschriften- und Spendenliste, dass sie um Spenden für Projekte von Handicap International zur Unterstützung von behinderten Menschen zu werben. Dies geschieht jedoch nicht in unserem Auftrag. Handicap International arbeitet seriös und führt keine derartigen Aktionen durch“, heißt es auf der Homepage des genannten Vereins Handicap International.

Opfer sollen sich an Polizei wenden

Mittlerweile hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die Polizei bittet die Opfer der Betrüger, also diejenigen, die Geld gespendet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.