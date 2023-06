Schaum im Mauerbach: Das Landeskriminalamt ermittelt

Blasen im Bach und tote Fische sorgten am Donnerstagnachmittag für einen Großeinsatz in Mauerbach. Die Feuerwehren Steinbach, Mauerbach und Wolfsgraben rückten aus, um das Wasser aufzufangen und umzupumpen, was sich laut Landespolizeidirektion schwierig gestaltete, da „sich die Schaumbildung über rund 20 Kilometer bis in den Wien-Fluss zog“.

Das Landeskriminalamt und die Wasserrechtsbehörde wurden eingeschaltet, um der Ursache der Schaumbildung und des Fischsterbens auf den Grund zu gehen. „Es gibt einen Verdacht, Wasserproben wurden entnommen, die nun von einem Labor untersucht werden“, heißt es aus der Landespolizeidirektion.

Ob etwas absichtlich in den Mauerbach eingeleitet wurde, oder ob es durch einen technischen Defekt zu der Verunreinigung kam, muss ebenfalls erst geklärt werden.