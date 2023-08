Auffahrt zum Wienerwaldgymnasium ist rechtzeitig zu Schulbeginn fertig

1.300 Schülerinnen und Schüler werden zu Schulbeginn am Gelände des Schulcampus Norbertinum erwartet. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden außerdem wieder ihren Dienst aufnehmen. Bis dahin wird auch die neue Auffahrt fertiggestellt sein, wie Bürgermeister Johann Novomestsky berichtet. Diese Auffahrt soll die Probleme in der Vergangenheit, wie den enormen Eltern-Verkehr zu den Hol- und Bringzeiten sowie die ungünstige Lage der Bushaltestellen, beseitigen.

In der Ferienzeit wurde eifrig an der Auffahrt gearbeitet. „Der Unterstand bei der Bushaltestelle wird rechtzeitig fertig, die Zimmererarbeiten sind auf Schiene. Auch das Blechdach könnte noch rechtzeitig geliefert werden“, so Novomestsky. Die neue Haltestelle würde den Kindern den Weg zur Schule ermöglichen, ohne die Straße überqueren zu müssen.

Wie berichtet gibt es unten eine Umkehre mit Parkmöglichkeit für die Eltern. Auf dem derzeitigen Schotterplatz wird eine Kurzpark- sowie eine Kiss- and Go Zone eingerichtet. Dieser Bereich dient auch als Wende für die Elterntaxis. Zu den Schulzeiten ist ein Weiterfahren für Eltern nicht möglich, da ab der Einfahrt zum Parkplatz und Kiss- and Go ein Allgemeines Fahrverbot für PKW mit einer Ausnahmeregelung für beispielsweise Pädagogen und Lieferdienste verordnet wurde. Die Regelung soll die Verkehrssicherheit verbessern.

Die Kosten für die Arbeiten liegen bei 300.000 Euro.