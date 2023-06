Idyllisches Picknick mit Musik im Wienerwald

Bereits am Treffpunkt an der Hauptstraße erwartete das Bläserquartett „Wurzelwerk“ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit beschwingten Tönen. Nach einem kurzen Spaziergang mit zwei weiteren Musik-Stationen mit Gitarrenbegleitung von „Scheinbar“ und dem Drehorgelspieler Christian Wittmann, erreichte man die Picknickwiese mit wunderschönem Blick in den Wienerwald.

Hier konnten nun die Picknickkörbe mit mitgebrachten Schmankerln genossen werden. Musikalisch untermalt wurde das Picknick von den Künstlern und Künstlerinnen von „Wurzelwerk“, Christian Wittmann und „Scheinbar“. Für die drei schönsten Picknickkörbe vergab eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Kulturarbeitskreises, Preise in Form von Gastronomiegutscheinen aus Wolfsgraben.

Neue Impulse für kulturell-gesellschaftliches Leben

Das Konzept für diese Veranstaltung wurde von der Gemeinde Wolfsgraben gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern im Arbeitskreis „Kultur und Bildung“ erarbeitet. Dieser Arbeitskreis ist aus dem NÖ Gemeinde21 Prozess hervorgegangen, der von der NÖ.Regional begleitet wird. Gemeinsam mit interessierten Personen wurde eine Veranstaltungsreihe organisiert, die neue Impulse für das kulturell- gesellschaftliche Leben in Wolfsgraben setzen soll.

Basierend auf diesem Projektziel ist letztlich der Kulturzyklus Wolfsgraben mit vier Veranstaltungen mit Jahreszeitenbezug entstanden, wobei nun das zweite Event, das sommerliche Kulturpicknick, stattfand. Im Oktober finden dann am 14. und 21. Oktober ein Konzert und eine Tanzveranstaltung statt und am 21. Dezember schließt der Kulturzyklus mit einer weihnachtlichen Wintersonnenfeier mit Kulturprogramm ab.