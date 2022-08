Tullnerbach: Historische Objekte frisch saniert

Werbung

Gisela Zenta arbeitet als Architektin bei historischen Prestigeprojekten vorwiegend in der örtlichen Bauaufsicht. So betreute sie mit ihrer Firma coordin.at in mehreren Bauabschnitten etwa das Sigmund Freud Museum in der Wiener Berggasse oder das Josephinum in der nahegelegenen Währingerstraße, in dem auch die Sammlungen der Medizinischen Universität Wien untergebracht sind.

Im öffentlichen Bereich war sie auch mit der Fassadensanierung der Hauptkuppel der Universitätssternwarte in der Türkenschanzstraße oder einer unter Denkmalschutz stehenden Kaserne betraut.

Spezialisiert auf Schulbauten

Nach der Matura in Steyr studierte die quirlige Naturliebhaberin Architektur in Wien, das auch ihr Lebensmittelpunkt wurde. Ab 2009 arbeitete sie in Architekturbüros.

Seit 2014 ist sie beruflich im Team der Ziviltechniker-Firma coordin.at tätig, seit zwei Jahren ist sie deren Mehrheitseigentümerin.

Neben privaten Dachgeschossausbauten, Wohnungssanierungen oder Ein- und Mehrfamilienhäusern ist sie „auch auf Planungen, Ausschreibungen, Zu- und Umbauten, Sanierungen sowie Bauüberwachungen im schulischen Bereich spezialisiert“, erklärt Zenta.

Ob Sportgymnasium, Tourismusschule oder etwa auch bei der Errichtung des modernen Schießtraining-Zentrums der Polizei in Traiskirchen: Im Hintergrund wird Zenta vom Informatikprofessor des Wienerwaldgymnasiums Bernhard Picher, der auch für die dortige digitale Ausstattung des Gymnasium-Neubaus zuständig ist, unterstützt. Er betreut Zentas Firma EDV-technisch.

Benefits für das Team

Ideale Teamvoraussetzungen im Büro sind Gisela Zenta generell wichtig: „Wir sind alle auch irgendwie privat verbandelt, aus einem gemeinsamen Freundeskreis, über die Eltern oder aus demselben Ort“, erzählt sie im Gespräch mit der NÖN.

So kommt zwei Mal die Woche auch Erich Bauer, der Begründer der Kochschule Art Cooking ins Office, um die acht Angestellten mittags beim gemeinsamen Firmenessen kulinarisch zu verwöhnen. „Das habe ich schon so übernommen“, betont die Architektin, die das Büro gemeinsam mit Firmenpartner Gernot Fischer führt.

„Hier herauszuziehen ist das Beste, was mir passieren konnte.“ GISELA ZENTA Architektin

Seit November wohnt Gisela Zenta nun in Seenähe in Tullnerbach. Verbunden mit der Region ist die gebürtige Oberösterreicherin aus Großraming aber seit Kindheit, war sie doch oft bei ihrer Oma in Pressbaum, die in Sanatoriumsnähe einen Garten hatte. Dort lebt nun ihre Schwester mit Familie.

„Hier herauszuziehen und so schnell Anschluss zu finden ist das Beste, was mir passieren konnte“, strahlt die Hobby-Malerin, die auch schon an Ausstellungen teilnahm und ihre Wohnung mit eigenen Bildern geschmückt hat.

Vier Mal stolperte sie auf Willhaben über sie, beim fünften Mal rief sie an. „Als ich meine Wohnung sah, wusste ich sofort, wie ich sie umbaue“, erläutert Zenta ihren fachmännischen Blick. Sie hat Räume geöffnet, andere geschlossen und ihren unmittelbaren Lebensbereich dadurch großzügiger und heller gestaltet.

Der Autorin dieser Zeilen winkt sie nun manchmal von Balkon zu Balkon, wenn sie nicht gerade das Wochenende bei den Eltern in Oberösterreich verbringt oder ihren Hobbys Wandern und Reisen nachgeht. So zog es sie schon auf Fernreisen nach Australien, Neuseeland oder Bali. Kurze Wander-Auszeiten liebt sie im Nationalpark Kalkalpen oder in Slowenien.

Besonders dankbar ist die modebewusste Architektin Netzwerkerin Gat Ringdorfer für ihre offenen Türen in der Boutique und Bistro Lieblingsschrank: „Ich frische da nicht nur immer wieder meine Business- und Freizeitgarderobe auf, sondern verbringe in der hier entstandenen Freundesrunde am Heimweg auch gerne so manchen frühen Abend bei einem Kaffee oder Glas Sekt“, freut sie sich abschließend.

