Stadtbibliothek Purkersdorf: Oktober im Zeichen des Braunkehlchens

Der Oktober steht ganz im Zeichen des Braunkehlchens, im Rahmen der Kooperation von Stadtbibliothek und Naturpark Purkersdorf. Auch eine passende Veranstaltung gibt es zum Thema „Vögel im Wienerwald“ mit dem Naturpark Purkersdorf. Diese findet am Dienstag, 24. Oktober, von 15 bis 18 Uhr vor der Stadtbibliothek Purkersdorf statt.

Zum Braunkehlchen informiert der Farmland Bird Index, dass der Bestand seit 1998 um 63 Prozent zurückgegangen ist. Detailliertere Einschätzungen zeigen sogar einen Verlust von 80 Prozent des ursprünglichen Bestandes.

Das Verschwinden von blütenreichen Wiesen und Brachen, der Verlust von abwechslungsreicher Vegetation mit höheren Halmen, Büschen und Ansitzarten sowie der Insektenrückgang sind für den Bestandsrückgang in Österreich verantwortlich.

Hinzu kommen die Gefahren auf dem Weg in ihre Winterquartiere, die südlich der Sahara liegen.

Erkennbar ist das Braunkehlchen an der orange-braunen Brust und Kehle, einen braun-schwarz gebänderten Rücken und Kopf und einen markanten weißen Überaugenstreif.

Wangen und Zügel können vor allem beim Männchen fast schwarz erscheinen.

Der Lebensraum der Braunkehlchen sind Wiesen in offenen Landschaften. Wichtig sind einzelne Büsche, hohe Stauden oder Zaunpfähle. Dort kann das Braunkehlchen im Frühjahr oft singend entdeckt werden. Die Jagdflüge erfolgen von Warten aus im hohen Gras und am Boden. Als Brutplatz nimmt das Braunkehlchen kleine Mulden im Boden in Anspruch, zumeist in Nähe von Büschen und gut versteckt im Altgras in Brachen oder an Feldrändern. Auf dem Speiseplan stehen mittelgroße Wirbellose: Je nach Angebot werden Schmetterlinge, Schnaken, Heuschrecken oder Raupen, aber auch Spinnen oder kleine Schnecken gefressen.

Am Herbstzug werden Beeren manchmal zur Hauptnahrung.

Extensive Landbewirtschaftung, blütenreiche Wiesen und Brachen sind für das Überleben des Braunkehlchens unersetzlich.