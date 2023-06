Landkärtchen ist Insekt des Jahres

Es ist in strukturreichen Lebensräumen wie Hecken, blühenden Wiesen sowie naturnahen Wald- und Gewässerrändern zu finden. Die Rede ist vom Insekt des Jahres 2023, dem Landkärtchen. Dort, wo diese Schmetterlingsart zu Hause ist, sind ökologisch intakte Kulturlandschaften zu finden.

Bei den Raupen gibt es Frühlings- und Sommergenerationen, weshalb auch die Schmetterlinge selbst zwei Färbungen aufweisen. Dies ergibt sich aufgrund der Länge des Tages während der Raupenzeit. Während die Frühjahrsgeneration schwarze Zeichnungselemente auf oranger Grundfarbe aufweist, ist die Sommergeneration überwiegend schwarz mit einem gebogenen weißen Band auf Vorder- und Hinterflügel.

Dritte Generation in südlichen Lagen vermutet

Das Landkärtchen ist in Mitteleuropa zwar nicht vom Aussterben bedroht, allerdings gibt es in den vergangenen Jahrzehnten eine große Fluktuation in der Verbreitung, die bis heute noch nicht gänzlich erforscht ist. In südlichen Lagen vermutet man gar eine dritte Generation.

Damit auch die Purkersdorfer Bevölkerung das Landkärtchen näher kennenlernen kann, steht der Monat Juni in der Stadtbibliothek ganz im Zeichen der Schmetterlinge. Auch beim Sommerfest der Volksschule am Freitag, 16. Juni, dreht sich alles um Schmetterlinge. Hier erfahren die Besucherinnen und Besucher beim Stand der Stadtbibliothek und des Naturparks alles Wissenswerte über die Tiere.