Naturpark Purkersdorf nimmt Spinnen genau unter die Lupe

Der Ammendornfinger wurde im Rahmen der Arten des Jahres 2023 als Spinne des Jahres auserkoren. Um über das kleine achtbeinige Tier zu informieren, veranstaltete der Naturpark Purkersdorf gemeinsam mit der Purkersdorfer Stadtbibliothek einen Erlebnistag im Foyer des Bildungszentrums. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich im Zuge dessen nicht nur über den Ammendornfinger und seine Artgenossen informieren, sondern bekam auch Informationen zu den diesjährigen Arten des Jahres.

Außerdem begaben sich die Gäste auf die Suche nach den Spinnen im Schulgarten, die sie anschließend genau unter die Lupe nahmen. Wem das zu viel Nähe war, konnte Spinnennetze oder Drahtspinnen basteln. Als nächste Art des Jahres steht im Juni der Schmetterling im Mittelpunkt. Dazu wird es im Zuge des Sommerfestes der Naturpark-Volksschule Purkersdorf am 16. Juni eine Aktivstation geben.

Workshops zu den Superhelden des Bodens

Aber bis es soweit ist, finden im Naturpark noch einige Aktionen statt. Anlässlich des „Internationalen Tags der biologischen Artenvielfalt“ am 26. Mai lädt der Verband der Naturparke Österreichs zum österreichweiten Aktionstag, um im Zuge verschiedenster Projekte Kinder und Jugendliche für Insekten zu sensibilisieren. Mit dabei ist auch der Naturpark Purkersdorf mit den Naturpark- und Partnerschulen Volksschule Purkersdorf, ASO Purkersdorf und Volksschule Gablitz. Am Mittwoch, 24. Mai, dreht sich in Gablitz und am Freitag, 26. Mai, in Purkersdorf, alles um das Thema Boden. In einem Workshop erfahren die Schülerinnen und Schüler alles zu den Superhelden des Bodens sowie zur unterschiedlichen Wasserspeicherkraft des Bodens.

Nach dem Workshop am Freitag in Purkersdorf soll es außerdem eine zweite Aktion vor der Schule geben. „Nach dem Workshop möchten wir gemeinsam mit der Naturparkklasse die von ihnen gestaltete Klimafahne hissen“, verrät Naturpark-Geschäftsführerin Gabriela Orosel.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.