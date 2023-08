Purkersdorf präsentiert Signalkrebs als Alien des Jahres

Der Signalkrebs stammt ursprünglich aus Nordamerika. Um die Dichte der Speisekrebse in Österreich und weiten Teilen Europas zu erhöhen, wurden zwischen 1960 und 1970 mehrere Tausend Signalkrebse in Europas Gewässern ausgesetzt. So auch in Österreich. Hier wurden 1970 2.000 Exemplare des aus Nordamerika stammenden Krebses in heimischen Flüssen ausgesetzt.

Doch jetzt wird vor einer Verbreitung des Tieres gewarnt. Der Signalkrebs ist Überträger der Krebspest, eine aus Amerika stammende Pilzinfektion, die eine große Gefahr für die heimischen Arten darstellt. Letztere besitzen keinerlei Abwehrmechanismen und sterben bei einer Infektion innerhalb von zwei Wochen. Zudem verhält sich der Signalkrebs äußerst aggressiv gegenüber heimischen Krebsarten. Gleichzeitig produziert er mehr Nachkommen, als etwa der Europäische Flusskrebs. Er ist sehr anpassungsfähig und dabei toleranter gegenüber organischen und chemischen Belastungen in den Gewässern als heimische Arten.

Merkmal: bläulich-weißer Fleck am Scherengelenk

Beim Aussehen ähneln sich der Signal- sowie der Europäische Flusskrebs aber. Die Körperform und Massigkeit der Scheren ist ähnlich. Seine Körperoberseite ist rötlichbraun bis scharz, die Körperoberfläche glatt. Sein Panzer ist nahezu unbedornt. Und auch auf den Scheren sind keine Dornen zu finden. Dort findet sich auch das markanteste Merkmal des Signalkrebses: ein bläulich-weißer Fleck am Scherengelenk. Die Tiere erreichen eine Länge von bis zu 16 Zentimetern und werden maximal 7 bis 10 Jahre alt.

Der Signalkrebs ist in strukturreichen, fließenden Gewässern, Teichen, Seen sowie wärmeren und schlammigen Gewässern in ganz Europa zu finden - so auch im Wienfluss. „Auch im Wienfluss findet man bereits im Bereich des Naturpark Purkersdorf leider vielfach den aus Nordamerika eingeschleppten Signalkrebs, Alien des Jahres und unser Tier des Monats August 2023. Er gilt als Überträger der Krebspest, die wiederum dem Europäischen Flusskrebs stark zusetzt. Erkennungsmerkmale zur Unterscheidung der beiden Arten: Der Signalkrebs hat einen weißen bis türkis-farbigen Fleck am Scherengelenk. Andere pflanzliche Aliens im Naturpark entlang dem Wienflussbachufer: Drüsiges Springkraut, Staudenknöterich“, informiert auch Naturpark-Geschäftsführerin Gabriela Orosel über den invasiven Krebs.