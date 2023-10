ARTplus Purkersdorf als beliebter Treffpunkt für Kunstbegeisterte

Vor einigen Jahren hat der Verein ARTplus das Haus in der Hardt-Stremayr-Gasse 9, das von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt wurde, saniert. Mittlerweile ist es ein beliebter Treffpunkt für alle Kunstbegeisterten geworden. „Wir sind ein offenes Haus für alle Menschen mit Kunstinteresse“, so Andreas Stepan, Obfrau-Stellvertreter von ARTplus. Die Mitglieder tauschen sich über Techniken und Erfahrungen aus, präsentieren einander ihre Werke und haben Spaß am Fachsimpeln. Im Rahmen von Gemeinschaftsausstellungen werden dann die so entstandenen Werke einem breiten Publikum präsentiert. Auch gemeinsame kulturelle Unternehmungen gibt es für die Vereinsmitglieder.

Wichtig ist für den Verein auch, dass das Haus auf jeden Fall nicht nur für Mitglieder offen ist: „Jeder Kunstinteressierte ist jederzeit willkommen.“

Ganz wichtig sind auch die Schulungen und regelmäßigen Treffen, für alle, die dazu lernen wollen: Sowohl für Acryl- als auch für die Aquarelltechnik gibt es eigene Kurse. Auch viele Angebote für Kinder sind dabei – so werden diese spielerisch in den verschiedenen Techniken eingeweiht. Im Rahmen einer Mal-Woche in den Ferien kann man mit Farben experimentieren, Maltechniken erlernen und einfach vom Alltag abschalten.

Auch Kindergeburtstage kann man hier feiern – die Entdeckungsreise in die Welt der Kunst und der Griff in die Farbtöpfe machen allen Kindern Spaß.