Dass die Schüler des Purkersdorfer Gymnasiums in den Naturwissenschaften ausgezeichnete Leistungen bringen, zeigte sich schon bei vielen Erfolgen in der Vergangenheit. Nun kamen zwei weitere erfreuliche Ereignisse hinzu.

NOEN Liane Backfried ließ die Konkurrenz in Chemie hinter sich und holte sich den 2. Platz im Landesfinale.

Beim Landeswettbewerb der Chemieolympiade in Amstetten nahm Liane Backfried aus der 8A nach einem zweistündigen Praxis- und einem dreistündigen Theorietest den zweiten Platz mit nach Hause und qualifizierte sich darüber hinaus für den Bundeswettbewerb in Baden. Ihre Kollegen Laurenz Burner und Philipp Mader erreichten den 3. und 15. Platz. Insgesamt reichte das für den 4. Platz in der Schulwertung.

Einzug ins Finale ist Grund zum Jubeln

Ebenfalls einen Grund zum Feiern gab es beim Bundeswettbewerb der Physikolympiade. In Linz traten dabei die 28 besten Physikschüler aus ganz Österreich, die sich zuvor über die Landeswettbewerbe in den Bundesländern qualifiziert hatten, gegeneinander an. Erklärtes Ziel aller Teilnehmer war dabei, einen der 14 Plätze im Bundeswettbewerbsfinale in Graz zu ergattern. Geschafft hat dies Lucas Hörl aus der 7C, der über Platz 2 jubeln durfte. „Nun heißt es Daumen drücken, denn die fünf Bestplatzierten des Finales vertreten Österreich bei der Internationalen Physikolympiade in Tel Aviv“, freut sich Lehrer Peter Pollak.