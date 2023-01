Zwei Mandatare aus Pressbaums Bürgermeister-Partei ausgetreten

Werbung

Paukenschlag in der ÖVP: Nikolaus Niemeczek und Manfred Hebenstreit sind aus der Partei ausgetreten. Beide bleiben aber als freie Mandatare im Gemeinderat vertreten. Auf NÖN-Anfrage bestätigt Manfred Hebenstreit den Austritt. Zu den Gründen wollte er aber keine Angaben machen – auch weil er Beschäftigter bei der Stadtgemeinde ist.

Anders als Nikolaus Niemeczek: „Mein Standpunkt ist klar: Die ÖVP Pressbaum – Team Josef Schmidl-Haberleitner – entwickelt sich leider konsequent in eine Richtung, die mittlerweile irreversible pathologisch ist. Deswegen musste ich dieses Team verlassen.“

„Ich bin froh, nicht mehr mit so vielen falschen und unkollegialen Menschen zusammenarbeiten zu müssen.“ Nikolaus Niemeczek

Niemeczek sei froh, „in Ehren“ gegangen zu sein. „Und ich bin froh, nicht mehr mit so vielen falschen und unkollegialen Menschen zusammenarbeiten zu müssen“, sagt er. Schade sei es für die wenigen Personen in diesem Team, die Dinge, wie Ehrlichkeit, Miteinander und Kommunikation wirklich verstehen würden und leben.

Niemeczek sei im Dezember 2020 Stadtrat für Bildung geworden – ohne jegliche Vorkenntnisse und nachdem dieses Amt lange unbesetzt war, sei er in einen „Tsunami an Arbeit“ gestoßen worden. „Dennoch habe ich die wichtigsten Dinge immer zeitgerecht und ordentlich erledigt“, sagt Niemeczek.

Als er aber dem Bürgermeister mitteilte für drei Monate nach Sydney zu gehen, um sein English Cambridge Certificate zu machen, habe dieser gemeint, er müsse Stadt- und Gemeinderat verlassen. „Ich wollte aber weitermachen und per Mail alles abarbeiten“, so Niemeczek, schließlich habe er vorgeschlagen, drei Monate zurückzutreten, was aber klar abgelehnt wurde.

Schmidl-Haberleitner: Persönliche Befindlichkeiten

Eine ordentliche Übergabe sei außerdem nicht möglich gewesen, weil er den Namen seiner Nachfolgerin nicht erfahren habe. Niemeczek will nach seiner Rückkehr als freier Gemeinderat arbeiten.

ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner spricht von persönlichen Befindlichkeiten in beiden Fällen. „Bei Manfred Hebenstreit – als Mitarbeiter der Stadtgemeinde – ging es um eine Gehaltserhöhung, die im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung behandelt wurde.“ Eine andere Fraktion habe diesen Punkt eingebracht, die ÖVP wolle aber erst prüfen, ob das rechtlich möglich sei. „Das Thema wird in der nächsten Sitzung behandelt.“

Auch bei Niemeczek geht es um Persönliches. „Es kann nicht sein, dass ein Stadtrat gerade in so einem sensiblen Bereich wie der Bildung für drei Monate nicht anwesend ist. Ein Stadtrat muss seinen Hauptwohnsitz aber im Ort haben“, informiert Schmidl-Haberleitner. Das habe Niemeczek als unfair empfunden.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.