Burkini im Bad: Der richtige Stoff ist entscheidend

Für Aufregung sorgte der Verweis einer Frau aus dem Becken des Wienerwaldbades in Purkersdorf. Grund dafür laut Kurier-Artikel: Sie trug einen Burkini. Laut der Tageszeitung soll der Burkini Badegäste gestört haben, Bad-Chef Werner Prochaska sagt, dass der Burkini im Wienerwaldbad auch verboten sei.

Auf NÖN-Nachfrage meinte Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler: „Ich war selbst nicht anwesend, aber ich habe von Badegästen erfahren, dass eine der Damen mit Burka ins Wasser gegangen sein soll. Und mit wasseraufsaugenden Stoffen darf man nicht ins Wasser.“ Zudem sollen die Damen laut dem Stadtchef die Eintrittskosten beim Verlassen des Bads zurückbekommen haben.

Die NÖN hat sich umgehört, wie es in den anderen Bädern der Region bezüglich Burkini aussieht. Im Gablitzer Bad und auch im Pressbaumer Strandbad darf man jedenfalls im Burkini baden gehen - vorausgesetzt dieser hat das richtige Material. „In Pressbaum war erst am Mittwoch jemand im Burkini baden“, berichtet der fürs Bad zuständige Pkomm-Geschäftsführer Florian Kleinhagauer. In den vergangenen Jahren habe es immer wieder vereinzelt Gäste im Burkini gegeben. Problem sei das nie gewesen. „Solange die Badekleidung das entsprechende Material hat“, so Kleinhagauer.

Das weiß auch der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech. „Ausgeschlossen wird Bekleidung aus nicht-wasserabweisenden Stoffen, wie zum Beispiel Baumwolle, wegen der Wasserverschleppung“, fügt er hinzu. Das Betreten der Becken sei nur mit hygienisch einwandfreier, wasserabweisender Badebekleidung gestattet. „Damit ist ein Burkini aus Polyamid, Polyester oder Elasthan erlaubt, genauso wie oft diskutierte Badeshorts für Männer. In unserer Badeordnung wird ein Burkini aber nicht explizit erwähnt“, so Cech. Er ergänzt außerdem, dass dieses Thema in Gablitz ohnehin nur ein theoretisches sei und man sich nach hygienischen und nicht nach religiösen Kriterien richte.