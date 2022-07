Pressbaumer SeneCura-Anrainer besorgt nach Schlägerungen

Werbung

Rund 40 Anwohner und auch Vertreter der Gemeinde, darunter Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner und die Stadträte Wolfgang Kalchhauser (WIR!) und Fritz Brandstetter (ÖVP) trafen einander am vergangenen Dienstag in der Sanatoriumstraße.

Thema des Zusammenkommens war die gemeinsame Sorge wegen Baumfällungen am Gelände des SeneCura-Areals. Die Fläche ist im Besitz der Wiener Privatklinikenstiftung (WPS). Die Anwohner der Siedlung befürchten, dass die Bäume für ein Bauprojekt gefällt worden sind.

Nach Versuchen 2008 & 2016 wurde 2019 Bausperre verhängt

Grund dazu haben sie, das zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Die Wiener Privatklinikenstiftung wollte dort schon 2008 sechsgeschossige Wohnbauten errichten. Und dafür eine Umwidmung des Areals auf „Bauland Wohngebiet“ erreichen.

Aufgrund der Widmung des Areals als „Bauland-Sondergebiet mit besonderer Zweckbindung auf Krankenanstalt-Sanatorium, Altenheim-Seniorenbetreuung“, wie es etwas sperrig heißt, wurde dieses Vorhaben abgelehnt. Und zwar vom Land NÖ und nicht von der Gemeinde. Das Land hat damals den Gemeinderat zurückgepfiffen.

Begründung: „Der Gemeinderat ist in dieser Entscheidung nicht frei (…) sondern an die Bestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes gebunden.“ (Zitat aus einem Schreiben des damals zuständigen Landesrats Josef Plank vom 17.2. 2009) Denn aufgrund der Widmung „Bauland-Sondergebiet“ dürfen nur Gebäude mit einem Gesundheitszweck, also beispielsweise Betreutes Wohnen, dort errichtet werden.

2016, erzählt Bürgermeister Schmidl-Haberleitner, wollte die WPS erneut einen Teil des Areals als Bauland-Wohngebiet umgewidmet haben, um dort 25 Bauparzellen zu schaffen. Dagegen trat eine Bürgerliste auf, woraufhin die Gemeinde das Vorhaben abgelehnt habe. „Es wurden in der Folge noch mehrere Projekte eingereicht, die die Gemeinde aber regelmäßig ablehnt“, sagte der Stadtchef.

2019 wurde dann eine Bausperre verhängt. Eine solche gilt üblicherweise zwei Jahre und kann dann um ein Jahr verlängert werden – was 2021 auch gemacht wurde. Am 14. Oktober 2022 wird die Verlängerung allerdings auslaufen. Laut Bürgermeister müsste eine abermalige Verlängerung über den 14.10. 2022 hinaus aber vom Land genehmigt werden – und von der Gemeinde gut begründet werden.

Privatkliniken geben auf Nachfrage vorerst Entwarnung

Schmidl-Haberleitner rechnet jedenfalls damit, dass die WPS nach dem Auslaufen der Bausperre ein neues Projekt vorlegen wird. Stadtrat Brandstetter merkt dazu an, dass die bisher eingereichten Projekte in so vielen Punkten beanstandet wurden, dass die WPS wohl einen ganz neuen Plan einreichen müsse. „Ich glaube nicht, dass man den Plan nach all unseren Einwänden noch reparieren kann“, sagt Brandstetter.

Auf NÖN-Anfrage geben die Wiener Privatkliniken aber vorerst Entwarnung. Bei den Schlägerungen handle es sich lediglich um forstliche Pflege des Grundstücks und ausschließlich Maßnahmen, die von den Österreichischen Bundesforsten vorgeschrieben wurden.

„Es sind auf diesem Grundstück vereinzelt kaputte Bäume der Bundesforste festgestellt worden, welche auch in einem Maßnahmenplan von den Bundesforsten so aufgenommen wurden und wir diese in einem gewissen Zeitraum entfernen werden müssen, da es sich hier um Gefahr in Verzug handelt“, erklärt Thomas-Peter Ebm von den Wiener Privatkliniken.

Er betont auch, dass es derzeit keine Ambitionen gäbe, das Grundstück zu verkaufen oder es an einen Bauträger zu übergeben. Außerdem seien sie seit Jahren bemüht, eine Baugenehmigung für ein Bauprojekt Betreutes Wohnen zu bekommen. „Wir wurden aber trotz jahrelanger Bemühungen bei der Umsetzung von der Gemeinde nicht unterstützt“, so Ebm.

Die Anrainer werden nun einen Brief an den Gemeinderat verfassen, in dem sämtliche Argumente gegen die Bebauung des SeneCura-Areals aufgelistet sein werden: Rodung, Flächenversiegelung, Verkehr, Probleme mit dem Wasserdruck – all diese Punkte werden dort aufgeführt sein. Bürgermeister Schmidl-Haberleitner hat zugesagt, diesen Brief dem Land NÖ weiterzuleiten.

Die Anrainer werden die Vorgänge am SeneCura-Areal genau beobachten. Sie haben nicht vor, kampflos das Feld zu räumen.

Den Wald schützen

