Schülerlotsen in Purkersdorf gesucht

Die Umsetzung einer ersten Maßnahme im Purkersdorfer Schulbezirk - dem Aufstellen eines Pöllers an der Ecke Alois Mayer-Gasse/Kaiser Josef-Straße - und die Diskussionen rund um weitere Maßnahmen lässt auch Purkersdorfs Schülerlotsen aufhorchen. Sie sorgen aktuell zu den Stoßzeiten in der Früh für die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr.

Doch um weiterhin für die Sicherheit der Kinder zu sorgen und etwaige neue Maßnahmen mittragen zu können, braucht es ausreichend verlässliche Lotsen. Immer wieder kämpft Edmund Cvak, der für die Schülerlotsen in Purkersdorf zuständig ist, mit Personalengpässen.

Seit Schulbeginn im September 2022 besteht das Team der Schülerlotsen aus fünf Personen. „Vorher waren wir zu acht oder zumindest sieben in der kleinen Mannschaft. So konnten wir Ausfälle wie Krankheit oder Urlaub leicht abdecken. Das funktionierte ganz gut“, erklärt Cvak. Doch fünf seien laut ihm zu wenig. Längere Ausfälle zu ersetzen, sei schwierig. „Da kommen wir dann schon etwas in die Enge. Vor allem wenn nicht alle gleich die Vertretung machen können oder sich auch die Zeit nehmen. Da bleibt dann bei drei oder vier Personen so manches hängen. Natürlich muss dann der oder die auch die Überzeugung haben für die Sicherung der Kleinsten da zu sein und seine Freizeit zu opfern“, meint Cvak.

Er startet deswegen erneut einen Aufruf, um neue Schülerlotsen zu gewinnen. „Wir bräuchten sehr dringend noch zwei Lotsen oder Lotsinnen, die wenigstens im Vertretungsfall - bei Krankheit oder Urlaub - einspringen können“, so Cvak und betont, dass jeder vor dem Dienst eine Einschulung durch die Polizei bekommt. Außerdem sind Schülerlotsen während ihrer Tätigkeit durch die Bildungsdirektion Niederösterreich versichert, betont der Schülerlotse.

In erster Linie richtet er sich an Großeltern von Schülerinnen und Schülern und bittet sie, „sich zu engagieren und für die Kleinsten in der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten und zu gewährleisten, dass die Kinder zumindest relativ sicher auch in die Schule kommen.“

Nun heißt es für Cvak, hoffen und abwarten. „Wir freuen uns auf zahlreiche Meldungen und hoffen, die 'Neuen' sehr bald in unserem kleinen Team begrüßen zu können.“

