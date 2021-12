Vergewaltigung in Gablitz: Polizei bittet um Hinweise

Mitte November 2021 sei der unbekannte Täter mit einem vermutlichen Fake-Profil erstmalig mit dem 25-jährigem Opfer in Kontakt getreten. Am 13. Dezember 2021 sei es zu einem persönlichen Treffen gekommen, wo die Frau verdeutlicht habe, dass sie kein Interesse an ihm habe. Der unbekannte Täter habe sich am 22. Dezember 2021 zur ihrer Wohnung in Gablitz begeben, habe sie in die Wohnung gedrängt, geschlagen und vergewaltigt.